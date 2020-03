Emergenza coronavirus, «medici, infermieri, volontari: grazie per esserci sempre»

«Mai come in questi giorni di emergenza sanitaria, momento in cui siamo tutti preoccupati per una situazione che dobbiamo affrontare senza averne specifiche competenze, ci si può rendere conto della grandissima professionalità e dedizione al lavoro di medici, infermieri, volontari del soccorso e di tutto il personale dell’Ospedale di Luino».

Lo affermano in una nota il vice sindaco Alessandro Casali e il presidente del Consiglio Davide Cataldo.

«Per questo motivo desideriamo ringraziarli pubblicamente e siamo certi di farlo a nome di tutta la Città. Grazie per esserci sempre nei momenti di bisogno dei nostri concittadini, per la volontà, il coraggio e la sensibilità che dimostrate ogni giorno da anni ma che in questa fase delicata per il Paese appaiono ancor più evidenti e ci rendono davvero orgogliosi di voi».