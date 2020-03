Emergenza Covid-19, “comportamento esemplare della comunità di Oggiona con Santo Stefano”

Il sindaco ringrazia tutta la comunità di Oggiona con Santo Stefano «che sta dimostrando senso di responsabilità nel rispettare e seguire le misure per contenere il virus. Per contenere il virus occorre evitare i contatti e applicare le misure igienico-sanitarie come vengono ribadite quotidianamente dai media».

«Ringrazio i cittadini per il comportamento che stanno tenendo in queste settimane, un comportamento esemplare» dice il sindaco Stefania Maffioli. «La Protezione Civile, guidata dalla Coordinatrice Anna Todaro, si è messa in campo con altri volontari e con l’Amministrazione Comunale con piccoli gesti di solidarietà, come la consegna a domicilio di farmaci e medicinali alle persone anziane, alle fasce più deboli del nostro comune, a coloro che non possono uscire di casa per le loro necessità essenziali. Ogni giorno da lunedì a venerdì i volontari fanno questo servizio».

«Voglio ringraziare anche i presidenti delle Associazioni con i quali mi sento telefonicamente per il loro impegno e la loro disponibilità ad affrontare questo periodo condividendo le misure del Decreto e sostenendo l’Amministrazione. In queste settimane di emergenza medici, infermieri e operatori sanitari operano incessantemente , a loro va il mio ringraziamento . Anche nel nostro Comune i medici di base Dott.ssa Consolaro, Dott.Zaro e Dott. Scrofani e il Dott. Viciconte della farmacia Ielmini operano senza sosta perché questa emergenza ha comportato un aumento di interventi per la salute . Grazie a loro, che si mettono in campo ogni giorno, in silenzio ma con determinazione».

«Un grazie anche alle famiglie che hanno accolto il flashmob e hanno regalato a tutti momenti di creatività e spensieratezza suonando e cantando dalle finestre o dai loro balconi venerdi ieri e oggi. Tutti alle finestre con un applauso e un momento di gioia. Questo perché i pensieri e i comportamenti positivi devono prevalere e l’unione di seguire una sola strada porta a superare ostacoli e difficoltà».