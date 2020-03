Emergenza Covid, come funziona la raccolta dei rifiuti nei comuni della Convenzione di Sesto

Pubblichiamo una precisazione importante che riguarda la gestione dei rifiuti nei comuni della Convenzione di Sesto Calende.

Abbiamo constatato che stanno circolando diverse interpretazioni sulla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in occasione della presente emergenza. Per la nostra realtà territoriale di smaltimento complessivo e per la modalità con cui si svolge il servizio, è stato valutato che la migliore soluzione è sicuramente di continuare con il modello consueto, aggiungendo tuttavia alcune specifiche attenzioni sia per gli utenti che per gli operatori. Per gli addetti sono state attivate procedure di tutela che fanno riferimento a indicazioni specifiche degli organi competenti, mentre per i cittadini utenti sono da perseguire le azioni descritte nel comunicato seguente:

“Al fine di prevenire la potenziale diffusione del virus invitiamo TUTTI i cittadini, in questo

periodo e fino a nuova o diversa indicazione, ad adottare i seguenti comportamenti in materia di raccolta rifiuti:

1) Guanti e mascherine usate, nonché fazzoletti di carta utilizzati per soffiarsi il naso, oppure fazzoletti usa e getta usati per la pulizia/disinfezione delle mani, vanno raccolti

in sacchetti di plastica piccoli ben chiusi.

2) I sacchetti piccoli ben chiusi contenenti questi materiali vanno posti nel sacco del

secco.

3) Il sacco del secco, così come il sacco con la raccolta della plastica, prima

dell’esposizione devono essere ben chiusi (usando il laccio di chiusura o il nastro

adesivo).

4) Possibilmente, nelle operazioni di chiusura del sacco, di esposizione del sacco, oppure

del contenitore dell’umido, della carta e del vetro all’esterno dell’abitazione, vanno

utilizzati guanti usa e getta.

5) Si RACCOMANDA, all’atto del ritiro del contenitore svuotato di igienizzare lo stesso

(soprattutto all’esterno) e nell’operazione di utilizzare guanti usa e getta e comunque

di procedere a igienizzare le mani.”

Per le persone positive al coronavirus e le persone in quarantena obbligatoria sonopreviste misure specifiche per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto della privacy dei soggetti stessi, che vengono comunicate ai diretti interessati da parte dell’autorità locale che

gestisce gli elenchi.

I Comuni della Convenzione di Sesto Calende