Emergenza sanitaria, facciamo il punto in diretta con Attilio Fontana

La crisi del coronavirus e l’impegno della Regione Lombardia. Alle ore 16 di oggi, lunedì 23 marzo, saremo in diretta con Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia per fare il punto sull’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha messo in ginocchio il sistema sanitario lombardo.

Sarà possibile seguire la diretta con il Governatore lombardo sulla pagina Facebook di Varesenews.

Da giorni Varesenews sta accompagnando il racconto dell’emergenza sanitaria con una serie di dirette Facebook per approfondire temi e intervistare i protagonisti di questa battaglia difficile.

Dopo la diretta con il Governatore Fontana alle 19 ci sarà un’altra diretta Facebook per discutere attraverso due punti di vista molto distanti la realtà dell’emergenza da Coronavirus. Gli ospiti saranno Paolo Coppo, da Monaco di Baviera, e Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca.