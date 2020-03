False mascherine ffp3 in farmacia, scattano i controlli dei Carabinieri

Vendeva mascherine con la dicitura “ffp3” che, però, non avevano le caratteristiche richieste per quel tipo di prodotto. I Carabinieri di Busto Arsizio sono stati chiamati da un cittadino del territorio per denunciare il fatto dopo averne acquistate una decina e aver verificato che non si trattava del prodotto di cui aveva fatto richiesta.

I militari hanno effettuato la verifica e hanno accertato che la vendita delle mascherine con protezione ffp3 avveniva tramite la cessione di un prodotto con qualità diverse da quella dichiarata. In particolare erano fatte di un materiale diverso, non avevano un filtro, erano prive del marchio CE e non era indicata la provenienza e la modalità di utilizzo.

Le verifiche successive hanno permesso di verificare che il farmacista le aveva a sua volta acquistate da un altro farmacista, di un altro comune, in un quantitativo di 1000 unità. I colleghi della stazione di quel comune hanno potuto appurare che le mascherine vendute come “ffp3” erano le stesse.

Parte del materiale è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell’Arma e, in particolare, dal Nucleo Antisofisticazione. Ai due commercianti è stato intimato di di metterle in commercio con la corretta indicazione sulle caratteristiche del prodotto.