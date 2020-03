Farmaci e spesa a casa per gli anziani soli, il Comune si mobilita

Il sindaco di Fagnano Olona Maria Elena Catelli, scrive ai cittadini over 75 del paese e mette a disposizione i Servizi Sociali per effettuare acquisti in farmacia o al supermercato. La raccomandazione del sindaco agli anziani è quella di affidarsi in primis alle reti familiari (parenti, amici) ma, laddove non fosse possibile, è possibile contattare i servizi sociali e il medico curante per trovare una soluzione alle esigenze (0331-616549 – servizisociali@comune.fagnanoolona.va.it).

Caro concittadino/a, le notizie che tutti riceviamo in questi giorni di diffusione dell’epidemia da coronavirus non devono allarmarci, ma ci impongono una maggiore attenzione a tutte quelle misure precauzionali che possono impedire il contagio. La malattia colpisce particolarmente le persone anziane, ed è per questo che voglio ricordarLe alcuni essenziali accorgimenti per tutelare la Sua salute: a) lavarsi spesso le mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. È inoltre fatta espressa raccomandazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. In considerazione del fatto che per le persone più fragili è opportuno evitare di uscire di casa e frequentare luoghi affollati, utile sarebbe avere un aiuto per adempiere alle normali attività della vita quotidiana (es.: spesa, farmaci, …). In mancanza di una rete famigliare di supporto (figli, parenti, amici, vicini, ecc.), La invito a contattare i Servizi Sociali comunali oppure il Suo medico curante. Insieme cercheremo di trovare il modo di risolvere la problematica segnalata.