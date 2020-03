Il farmacista a casa tua: il nuovo servizio delle farmacie di Cassano

«In questa fase delicata in cui verte il nostro paese a causa del Coronavirus noi guardiamo in maniera positiva, perché le buone idee arrivano», ad affermarlo è Nicola Poliseno, sindaco di Cassano Magnago.

E, infatti, da lunedì 9 marzo 2020 le farmacie Cms della città attiveranno il servizio di “Farmacista a casa tua”, un progetto che, spiega il sindaco, «era previsto per il primo semestre del 2020, ma siamo riusciti ad attivarlo a marzo». Paolo Rolandi, amministratore di Cms, spiega che l’iniziativa ben si sposa con quella della prenotazione del farmaco (attivata tre mesi fa): «Sarà un vero farmacista, e non un semplice addetto alle consegne, a portare i farmaci alle persone che non possono uscire di casa; oltre al farmaco, poi, potrà mettere al servizio dei clienti la propria conoscenza in modo da sensibilizzare, informare e tranquillizzare i cittadini».

Il servizio è indirizzato esplicitamente alle persone in difficoltà, quindi «contiamo sul buon senso dei cassanesi», spiega il sindaco. Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì (8.30 – 11.30): chiamando il numero verde 800 820 420, un farmacista risponderà e prenderà l’ordinazione. «La consegna avverrà nell’arco di 24 ore, – precisa Rolandi – il tempo necessario per verificare la disponibilità del farmaco e fare la consegna». Per i cassanesi la consegna è gratuita, mentre per i cittadini delle zone limitrofe che volessero usufruirne si sta ragionando su un ticket di 5 o 6 €: «Il pagamento sarà solo via contanti».

Facendo riferimento alle critiche rivolte l’estate scorsa in merito allo spostamento della farmacia, Rolandi commenta: «Questo dimostra che il Cms non ha mai inteso sottrarsi al ruolo sociale della farmacia, e lo dimostra la decisione secondo cui i costi del servizio vengono completamente assorbiti dall’azienda. Si tratta di un ruolo civile che noi svolgiamo, è il nostro mantra». Inoltre, Rolandi sottolinea la vendita a prezzo di costo delle mascherine («che sono sempre disponibili»): «Ciò significa che l’azienda non ci guadagna nulla di più».

LE FARMACIE CASSANESI E IL CORONACVIRUS

I due raccontano che l’andamento delle farmacie in questo periodo è positivo: «Stanno tenendo il ritmo anche grazie alla professionalità dei nostri operatori (in tutto 13 farmacisti nelle tre farmacie Cms), che hanno dimostrato un grande attaccamento al lavoro in un momento davvero difficile come questo che stiamo attraversando».

Anche la farmacia spostata «sta vivendo un tre positivo, e questo va nella direzione che stavamo sperando; l’investimento fatto non si poteva procrastinare e ne abbiamo avuto la prova».

«Vogliamo ringraziare pubblicamente tutto il personale di farmacisti e dottori delle farmacie di Cassano Magnago e tutti i collaboratori della Cms, che stanno vivendo un momento di stress ma, nonostante ciò, stanno svolgendo un ruolo di informazione e tranquillizzazione nei confronti dei concittadini», concludono il sindaco e Rolandi.