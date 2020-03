“Fermiamolo insieme”, anche Claudio Pucci ci mette la faccia

Marcello Lippi, Giusy Versace, Ivan Basso, i Legnanesi e tanti altri. La Regione Lombardia ha lanciato un nuovo progetto: #Fermiamoloinsieme. Una serie di testimonial che ci mettono la faccia per un messaggio forte per combattere il coronavirus.

Claudio Pucci, amministratore delegato del Centro Beccaria di Varese, ha scelto anche lui di partecipare alla campagna e ha pubblicato un video sui profili social della sua azienda che in questo periodo è in prima fila come tutte le realtà sanitarie per fornire il massimo delle prestazioni.

“Ho scelto di fare un appello per sensibilizzare tutte le persone a mantenere dei comportamenti affinché si possa ridurre la diffusione del coronavirus. Come amministratore di una struttura sanitaria mi sento particolarmente coinvolto in questa emergenza”.