Ferno attiva il Centro Operativo. “Diamo notizie confermate sulla situazione”

Attivato a Ferno il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), l’organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza. Un presidio di Protezione Civile, presieduto dal sindaco Filippo Gesualdi e composto da tutte le figure istituzionali e tecniche di ogni specifico settore territoriale, con la funzione di raccogliere e verificare nel minor tempo possibile tutte le informazioni da trasmettere alle strutture operative (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Carabinieri, …) per gli interventi del caso.

«Ci stiamo muovendo su ogni fronte, a tutela dei nostri cittadini, per non lasciare nulla al caso» spiega Gesualdi che, in questo momento di drammatica emergenza sanitaria, rinnova l’invito a tutti, dai più giovani agli anziani, a stare in casa senza se e senza ma.

«Non è il momento di lasciarsi andare al panico e isterismi» prosegueGesualdi «ma è assolutamente necessario che ciascuno di noi segua scrupolosamente le indicazioni volte al contenimento dell’epidemia. Il nostro senso civico ci aiuterà ad uscirne».

Aggiunge il primo cittadino «Tutti noi sindaci siamo in costante contatto con la Prefettura e provvediamo a comunicare alla popolazione ogni notizia ufficialmente confermata dalla Prefettura stessa non appena ci perviene». Una precisazione importante, perché sono girate anche informazioni non confermate sui contagi per singolo Comune.

Intanto da alcuni giorni è stato attivato il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare, su richiesta, a favore di cittadini ultrassessantacinquenni che vivono soli. Il servizio è svolto dai volontari dell’associazione Protezione Civile Calluna contattabile al numero 3500541099.

Il sindaco Gesualdi ricorda che sul sito istituzionale del Comune di Ferno – all’indirizzo www.ferno.gov.it – e sulla pagina facebook Ferno on line vengono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le disposizioni relativi ai vari settori della vita civica (commercio, sport, cultura, ecc…).