Furto “anomalo” alla sala slot, ladri rubano 20 mila euro

Furto notturno alla sala slot di Olgiate Olona, i ladri si sono impossessati di 20 mila euro. Il legale rappresentante della sala slot “Slottery-Las Vegas” di via per Busto-Fagnano, nel territorio di Olgiate Olona, si è presentato questa mattina alla stazione dei Carabinieri di Castellanza per denunciare il furto.

Ignoti, nel corso della notte, sono riusciti ad entrare all’interno forzando una porta laterale, dal lato dell’ingresso degli uffici e, dopo aver forzato la cassaforte a muro, hanno asportato una somma contante complessiva di 20 mila euro circa. I malviventi sono riusciti a neutralizzare l’allarme antifurto.

Accertamenti sono in corso anche rispetto ad alcuni anomale circostanze emerse nelle prime fasi delle verifiche.