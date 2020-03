Furto nella notte al Minigolf

In questo periodo incerto e di confusione, c’è chi vigliaccamente approfitta dell’occasione per rubare e danneggiare. Sono stati segnalati diversi casi, ora anche in un luogo simbolo del divertimento di famiglia varesino:

“Questa notte hanno rubato all’interno del nostro amato minigolf. Siamo profondamente colpiti da questa cosa. In un momento così drammatico per la Nostra Nazione non ci capacitiamo di gesti così insulsi.

Noi siamo fiduciosi, ripartiremo, come sempre.

Andrà tutto bene”

A segnalarlo, i gestori della pagina Facebook del Minigolf, che da sempre “ha casa” in via Copelli, ai bordi dei Giardini Estensi.

«E’ stata una ragazzata, i danni sono limitati, lasciamo perdere – ha però minimizzato l gestore del bar “scassinato”, Cesare Orlando – Piuttosto che a questo, io preferisco pensare al futuro. Noi siamo già pronti per l’estate e per quando finirà l’emergenza, con tante idee nuove: preferisco concentrarmi su questo».