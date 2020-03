Gadda, Iv: “Subito stop tasse e moratoria sui mutui a Lombardia e 14 province”

“Con le nuove misure restrittive che hanno ampliato le aree di contenimento del virus all’intera Lombardia e a 14 province al Nord, è necessario estendere con urgenza anche a questi territori le misure straordinarie prese nei confronti della prima zona rossa – lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda che prosegue -: il Governo proceda con la moratoria dei mutui, la sospensione dei termini di versamenti e adempimenti tributari, per i sostituti d’imposta non vi sia ritenuta alla fonte. Bisogna poi sostenere il credito, la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali anche per le micro e piccole imprese, oltre a misure per favorire Smart working e il lavoro da casa laddove possibile, e il sostegno ai professionisti che operano con partita IVA”.

“In questo momento i fatturati sono fermi – dice Gadda – mentre ci sono costi fissi e spese, occorre intervenire subito sulle province lombarde e di Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Marche. Si rischiano pesanti ricadute sociali che vanno scongiurate mettendo in campo tutti gli strumenti e agevolazioni fiscali possibili, per famiglie e imprese”.