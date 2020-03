Gallera: “Si allenta la pressione sugli ospedali ma dobbiamo intensificare gli sforzi”

“Il quadro dei contagi è costante, abbiamo fatto uno scalino in giù e ci siamo attestati su una linea bassa”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“La voce della trincea – ha aggiunto – ci dice che la pressione sui Pronto soccorso si è ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e abbiamo un motivo in più per restare a casa. Aggrappandoci a questi risultati e continuiamo su questa strada”.

Gallera ha poi ringraziato le Ong (Emergency, Fondazione Rava) che “stanno dando una mano importante nella bergamasca”, così come “l’ambasciata e il consolato americano che ci hanno donato sette bilici di materiali sanitario“.

A Brescia, invece, “altra area profondamente ferita”, si continua a “lavorare con una grande sinergia fra pubblico e privato che ha consentito di non ricorrere a ospedali da campo. Grazie alla direzione strategica degli Spedali Civili sono stati recuperati 150 posti all’interno dell’ospedale. Grazie alla sinergia con il privato sono state coinvolte la Poliambulanza e le strutture del Gruppo San donato collocate sul territorio, all”Istituto clinico città di Brescia’, gli ospedali di Ome, realtà che ci hanno consentito di non usare strutture provvisorie e precarie. Una risposta importante del ‘sistema bresciano’ di fare sinergia”.

Da domani, inoltre, ed entro 4 giorni verranno aperti altri 123 posti letto (53 alla ‘Domus salutis’, 30 alla Don Gnocchi e 40 alla Maugeri).

Piu’ del 20% del personale recuperato e’ stato inviato sul territorio bresciano. Su 700 totali, infatti, 150 sono andati in provincia di Brescia. Tra questi, 14 specializzandi in rianimazione e 50 infermieri agli Spedali Civili, 16 al Garda e 42 alla Franciacorta.

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 32.346 (+1.643)

ieri: 30.703 (+1.942)

l’altro ieri: 28.761 (+1.555)

e nei giorni precedenti: 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685,

9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 4.474 (+296)

ieri: 4.178 (+402)

l’altro ieri: 3.776 (+320)

e nei giorni precedenti: 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549

(+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617,

468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 16.610 di cui 7.281

con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso)

e 9.323 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

– in terapia intensiva: 1.236 (+42)

ieri: 1.194 (+11)

l’altro ieri: 1.183 (+41)

e nei giorni precedenti: 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44),

1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399,

359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.026 (+315)

ieri: 9.711 (+445)

l’altro ieri: 9.266 (-173)

e nei giorni precedenti: 9.439 (+1.181), 8.258 (+523),

7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,

4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 81.666

ieri: 76.695

l’altro ieri: 73.242

e nei giorni precedenti: 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983,

46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479,

20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 7.072 (+344)

ieri: 6.728 (+257)

l’altro ieri: 6.471 (+255), 6.216 (+347)

e nei giorni precedenti: 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 6.597 (+299)

ieri: 6.298 (+393)

l’altro ieri: 5.905 (+588)

e nei giorni precedenti: 5.317 (+289), 5.028 (+380)

4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 706 (+71)

ieri: 635 (54)

l’altro ieri: 581 (+69)

e nei giorni precedenti: 512 (+60), 452 (+72), 380(+42),

338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23,

11, 11

CR: 3.156 (+95)

ieri: 3.061 (+136)

l’altro ieri: 2.925 (+30)

e nei giorni precedenti: 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392(+106)

2.286(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.076 (+61)

ieri: 1.015 (+81)

l’altro ieri: 934 (+62)

e nei giorni precedenti: 872 (+54), 818 (+142), 676(+146),

530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35,

11, 8

LO: 1.884 (+24)

ieri: 1.860 (43)

l’altro ieri: 1.817 (+45)

e nei giorni precedenti: 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597(+69)

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 1.587 (+133)

ieri: 1.454 (+324)

l’altro ieri: 1.130 (+22)

e nei giorni precedenti: 1.108 (+24), 1.084 (+268)

816(+321), 495(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65,

64, 59, 61, 20, 19

MI: 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141)

ieri: 5.701 (+375) di cui 2.297 a Milano citta’ (+121)

l’altro ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137)

e nei giorni precedenti: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano

citta’ (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano

citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287), 2.644, 2.326,

1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.176 (83)

ieri: 1.093 (+108)

l’altro ieri: 985 (+80)

e nei giorni precedenti: 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87),

636(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 1.578 (+79)

ieri: 1.499 (+55)

l’altro ieri: 1.444 (+138)

e nei giorni precedenti: 1.306 (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94),

1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296,

243, 221, 180, 151

SO: 284 (+31)

ieri: 253 (+45)

l’altro ieri: 208 (+3)

e nei giorni precedenti: 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8)

155(+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4, 4

VA: 468 (+18)

ieri: 450 (+29)

l’altro ieri: 421 (+35)

e nei giorni precedenti: 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310,

+45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23,

17

688 in corso di verifica.