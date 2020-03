Giocare con gli acrostici, la proposta di CRT Teatro-Educazione per la quarantena

Qual è il reale significato della parola “Insieme”? Il termine acquisisce proprio in questo periodo di quarantena un significato più profondo, che può aprire a diverse interpretazioni.

Insieme vorremmo stare e non si può – almeno fisicamente -, ma la tecnologia e la creatività possono far superare questo momento particolare.

Dalla voglia di riflettere sullo stare ‘Insieme’ è nata la nuova proposta di CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona (https://www.facebook.com/CRTTeatroEducazione/ ), che ha deciso di spendersi nuovamente per la comunità, con un’idea ricca di fantasia.

All’interno del progetto LiberaMente Libri ha deciso di lanciare contest di scrittura creativa su tutto il territorio nazionale dal titolo #ACROSTICHIAMO DALONTANO.

“Per superare questo momento di distanza proponiamo un’attività con la poesia e il gioco della scrittura creativa rivolto a bambini e ragazzi – scrive il gruppo in una nota – Partecipare è molto semplice: inventare un acrostico, un componimento poetico partendo dalla parola

‘INSIEME’. Basterà scriverla in verticale e utilizzare le lettere della parola come inizio dei versi della poesia. Chiediamo quindi ai partecipanti di far emergere, in questo scritto, il proprio pensiero sullo stare insieme.

Gli acrostici prodotti andranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: progetti@crteducazione.it Vanno inseriti il nome, età e la città di chi ha creato l’opera. I testi, le immagini, i disegni ricevuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook LiberaMente Libri (https://www.facebook.com/liberaMenteLibri.it/ ) e alcuni verranno scelti per essere animati e trasformati in video”.