Giocavano a calcio al parco: “Non sapevamo non si potesse”. 4 denunciati

Giocavano a calcio nel parco, ignari del decreto che vieta assembramenti e attività sportive emesso dal Governo per limitare il contagio da coronavirus.

I carabinieri della compagnia di Saronno hanno denunciato quattro ragazzi tra i 21 e i 24 anni, dopo averli sorpresi a giocare a calcio in un parco pubblico di Gornate Olona. Tutti hanno dichiarato ai militari di non sapere che ci fossero restrizioni in atto.