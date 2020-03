Gli agriturismi lombardi possono fare consegna a domicilio

“Gli agriturismi svolgono attività agricola a tutti gli effetti. Così come altre realtà, in Lombardia potranno effettuare consegna a domicilio dei propri prodotti, garantendo ovviamente il rispetto delle distanze, in osservanza della normativa, per tutelare la sicurezza delle persone”.

Lo conferma l’assessore regionale lombardo Rolfi dopo l’emendamento approvato stamattina dal Consiglio regionale che permette in Lombardia a chi svolge attività agrituristica potrà effettuare consegne di prodotti agroalimentari a domicilio.