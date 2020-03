Gli anziani nelle valli: «L’obiettivo è stringere le maglie dell’assistenza»

I numeri sono fonte di lusinga per un comune esteso, il secondo in termini di chilometri quadrati della provincia, ma rappresentano anche una potenziale fonte di preoccupazione quando è necessario affrontare crisi si spera passeggere.

Come quella del coronavirus e dei disagi che comporta soprattutto per le persone di una certa età. Come si sta dunque muovendo Maccagno con Pino e Veddasca?

«A Maccagno esiste una rete formata da Comune, Parrocchia e Caritas parrocchiale (tre parroci che sono a Pino, Veddasca – da Graglio in su – e Cadero), quindi tre reti di volontari parrocchiali più un centro anziani» spiega il sindaco Fabio Passera.

«Vantiamo un contatto ferreo col territorio e direi che stiamo lavorando molto bene, del resto nel nostro paese c’è l’abitudine a confrontarci sui servizi e i bisogni».

«L’indicazione che abbiamo dato è di ascoltare e tenere le maglie ancora più strette. Per la persona che abita a Biegno il problema è “pre“ coronavirus, sa già quali sono le persone da chiamare se ha bisogno. Ripeto, in questo momento è importante serrare ancora di più i ranghi di questa nostra realtà». Sempre in merito alla questione dell’estensione territoriale, esiste anche il nodo dei trasporti.

«Su questo tema, per i trasporti verso i luoghi di cura o gli esami esiste già un servizio che viene svolto attraverso attraverso il centro anziani con un pullmino. Il dato che ci arriva da inizio anno indica un incremento di corse, una richiesta aumentata. Come Comune siamo costantemente informati della situazione».