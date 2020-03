Gli atleti azzurri donano mascherine a ProCiv e Croce Rossa di Varese

La sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia scende in campo in aiuto alla Protezione Civile di Varese e alla Croce Rossa Italiana di Varese.

Atleti ed ex atleti che fanno della maglia azzurra il loro simbolo ha deciso di acquistare delle mascherine protettive da donare alle associazioni bosine in prima linea in questo momento nella lotta contro il coronavirus: «La nostra Associazione ha tra le sue finalità anche quella di perseguire azioni svolte alla solidarietà sociale» affermano gli azzurri varesini del presidente Pier Paolo Frattini, che ha già effettuato la prima consegna alla Protezione Civile di Varese.

Nella foto il presidente Pier Paolo Frattini effettua la prima consegna alla Protezione Civile di Varese.