Gli odontoiatri pronti a donare le proprie mascherine

“Sei un odontoiatra che in questo momento ha ridotto la propria attività alle sole urgenze? Hai a disposizione una scorta di dispositivi di protezione individuale (DPI) che supera le tue attuali necessità? Allora potresti essere d’aiuto più di quanto immagini, cedendo gratuitamente parte delle tue scorte a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che in questo momento ne hanno grande bisogno”.

L’idea, nata da, ha trovato subito un concreto supporto in Alberto Ciatti, odontoiatra di Varese: insieme hanno dato vita acon il motto:

“Sfruttando le potenzialità dei social network e i rapporti di vicinato, il nostro gruppo, formato da medici-chirurghi, odontoiatri e operatori sanitari e socio sanitari”, spiegano i promotori dell’iniziativa, “sta cercando di aiutare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che attualmente hanno difficoltà a reperire, dall’Agenzia di Tutela della Salute di Varese, alcune tipologie di DPI (dispositivi di protezione individuale), in attesa che il sistema di approvvigionamento torni alla normalità. Vorremmo estendere l’iniziativa a tutta Italia, così da non trovarci impreparati se la carenza di DPI dovesse verificarsi anche altrove. Per questa ragione ci serve l’aiuto di tutti”.

Per donare le proprie scorte e/o segnalare lo stato di bisogno, scrivere a

mceocontrocovid19@gmail.com o prendere contatti con il gruppo FB:

(Varese) Medici, Odontoiatri e operatori sanitari contro Covid19

(Italia) Medici Odontoiatri Operatori Sanitari uniti contro Covid19

La dotazione ideale da consegnare a ciascun medico di medicina generale: 1 occhiali protettivi, 4 mascherine, 4 camici, 4 copriscarpe, 4 cuffiette, 1 confezione salviette igienizzanti, 1 confezione di guanti.

“Per fermare la diffusione del virus e proteggere le persone più esposte che stanno combattendo questa battaglia in prima linea, serve un gesto concreto”, concludono i due odontoiatri varesini, “per questo invitiamo i nostri colleghi a donare secondo le proprie possibilità i DPI, proprio come hanno già fatto in molti, consegnandoli personalmente nelle mani di chi ne aveva bisogno”.

Per ulteriori informazioni:

Dott Alberto Ciatti albertociatti@yahoo.it