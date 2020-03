Gli sforzi di Manuel e Riccardo per rimanere vicini alla loro squadra di basket

«In questo momento non possono allenarsi, ma fanno di tutto per rimanere uniti. Questa mattina si sono tutti collegati in videoconferenza per stare tutti insieme, e fare squadra. Anche questo è il coronavirus». Sta tutto in quest’ultima frase, di una madre felice: anche questo è il coronavirus.

In questi giorni e in queste ore concitate, di paura e panico (spesso eccessivi), non mancano le belle storie di chi prova ad andare avanti e affrontare l’isolamento che siamo costretti a vivere. L’esempio, in questo caso, arriva dal basket.

Manuel Rossi e Riccardo Costano, rispettivamente allenatore dell’under 16 e responsabile delle relazioni pubbliche del team Amici Pallacanestro Varese, si stanno impegnando in ogni modo per tenere unito il gruppo. La loro squadra, che milita nel campionato della provincia under 16 silver, non può più allenarsi; una situazione che stanno vivendo moltissimi sportivi in tutta la regione. «Sono ultimi in classifica, ma vorrebbero tornare il prima possibile ad allenarsi», dice la madre di Manuel, che ha voluto raccontare gli sforzi della squadra del figlio. «Stanno facendo di tutto per rimanere vicini ai giocatori; ogni giorno cercano di fare qualcosa con loro. Oggi, domenica mattina, si sono svegliati prestissimo per collegarsi in videoconferenza. Adesso sono in cameretta, in collegamento con i giocatori. Cercano di intrattenere la squadra in tutti i modi, anche se, ovviamente, vorrebbero tornare a giocare subito. Siamo in una zona colpita dal coronavirus, e siamo tutti visibilmente preoccupati; ma il coronavirus è anche questo».

Non ci sono solo gli assalti ai supermercati, le fughe di massa dalle zone rosse, le scene di panico. C’è anche chi, come Manuel e Riccardo, prova a ripartire dalla propria cameretta.