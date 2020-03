Grande festa per la nascita del bimbo, denunciati

Hanno organizzato una piccola festa in casa, con musica a gran volume. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri e i festeggianti sono finiti denunciati.

È successo a Cardano al Campo, vicino a Malpensa: la festa era nel giardino di un ragazzo colombiano di 26 anni, a cui è appena nato un figlio.

Nei guai sono finiti gli “ospiti”: un colombiano di 30 anni pregudicato, residente a Samarate; un ecuadoregno di Cassano Magnago, anche lui pregiudicato; una ragazza italiana di 27 anni, incensurata, di Gallarate. Tutti ospiti in casa altrui e per di più, appunto, arrivati da altri Comuni, in violazione del Decreto della Presidenza del Consiglio che vieta spostamenti non giustificati.