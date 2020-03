Il gruppo di minoranza de “La Civica” dona 200 mascherine al Comune di Casciago

In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus tutti si mettono a disposizione e offrono quello che possono dare per il bene della comunità.

A Casciago tutto questo sta succedendo da settimane ormai. Ci sono i cittadini ingegnosi che si inventano un modo per produrre in proprio maschere facciali di protezione con le stampanti 3D (acquistate dal sindaco Mirko Reto e donate, una volta finita l’emergenza, alla scuola media), ci sono i volontari che si mettono a disposizione per la distribuzione di mascherine, spese e medicinali, ci sono le aziende del territorio che donano prodotti o mettono a disposizione tecnologia per la Protezione Civile (Eolo di Luca Spada, la ditta Borla Gomma che ha donato guanti, tute e disinfettante, la Gastronomia Bianchi che ha offerto merende e pranzi ai volontari).

E c’è anche la minoranza, che questa mattina, martedì 31 marzo, ha portato un primo lotto di 200 mascherine da donare al Comune per i cittadini di Casciago.

A consegnarle in Municipio il consigliere Marco Brega, a nome del gruppo de La Civica: «Un piccolo gesto per la nostra comunità. Ringrazio Lorenzo, Simone e Pietro per l’impegno che hanno profuso e tutti i membri del gruppo», ha commentato sul suo profilo Facebook il capogruppo Andrea Zanotti.

Un altro gesto per la comunità dopo le donazioni effettuate da Proloco e Maghetti, segno di un paese che nelle difficoltà trova le risorse per rispondere insieme.