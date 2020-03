Il Gruppo Perfetti Van Melle dona 2 milioni per il nuovo ospedale alla Fiera

“In questa emergenza epocale che mette a dura prova il nostro Paese, la determinazione e la passione degli operatori sanitari ci stimolano a fare la nostra parte perché più vite umane possibili possano essere salvate”.

Per questo motivo il Gruppo Perfetti Van Melle ha deciso di effettuare una donazione del valore di 2 milioni di euro alla Fondazione Fiera per la realizzazione del nuovo Ospedale in Fiera Milano.

“Il nostro contributo vuole essere un segnale di solidarietà e fiducia nelle capacità e nello spirito combattivo delle istituzioni e in particolare di medici, infermieri, volontari e di tutti coloro che instancabilmente lottano per dare una speranza alle tante persone colpite da questa drammatica emergenza.

Siamo certi che con la collaborazione di tutti, e con un grande gioco di squadra la Lombardia vincerà questa sfida per realizzare una struttura indispensabile in tempi record, aiutando l’intero Paese che si rialzerà e ne uscirà più forte.

Facciamo tutti la nostra parte. Coraggio Italia!”