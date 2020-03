Il futuro è adesso. Il Coronavirus non ferma l’operazione “Carriere 2020”

«L’evento operazione carriere 2020, previsto per mercoledì, 11 marzo, è stato annullato. Decisione presa nel rispetto dell’ordinanza sulle restrizioni legate all’emergenza Covid-19 , ma abbiamo ugualmente pensato a voi studenti, organizzando mercoledì 11 marzo, alle 14:45, una video intervista a Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria».

Le difficoltà del momento non hanno fermato Luca Roveda e il Rotary “Castellanza” Busto Arsizio, Gallarate, Legnano impegnati ogni anno a organizzare il progetto che in 40 edizioni ha coinvolto 28.376 giovani nella ricerca del percorso universitario più adatto alle rispettive predisposizioni. Impossibilitati a organizzare il tradizionale incontro al Liceo Galilei di Legnano, ecco l’idea di una intervista video, per sviluppare una serie di considerazioni.

Alberto Garbarino, impegnato da sempre in ambiti professionali di area commerciale, intervisterà Giovanni Brugnoli autorevole rappresentante al tempo stesso del mondo imprenditoriale e di quello delle istituzioni. È infatti presidente di un importante gruppo manifatturiero nel settore tessile e, al tempo stesso, ricopre cariche di primissimo piano in Confindustria (è vice presidente con responsabilità a livello nazionale dell’area Capitale Umano) e siede, tra le altre cose, nel consiglio di amministrazione di importanti istituzioni universitarie nazionali come la Luiss e la Liuc. È anche membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione del Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). L’intervista andrà online sul sito ufficiale di Operazione carriere , su Legnanonews, Varesenews e le rispettive pagine social oggi, mercoledì 11 marzo, alle 14.45.

(nella foto da sinistra: Luca Roveda, Giovanni Brugnoli e Giovanni Garbarino)