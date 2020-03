Il leghista Tarantino risponde ai francesi con una pizza bruciata “Notre dame”

«Non ci ho pensato molto, è stata una reazione d’istinto al video mandato in onda dai francesi e poi quella foto girava già in rete». Il deputato leghista Leonardo Tarantino non si pente della pubblicazione del post sul suo profilo Facebook in cui compare una pizza bruciacchiata con il commento “…pizza NotreDame! Tiè!!” che ha scatenato immediatamente la polemica sui social.

Quella del deputato leghista è stata dunque una reazione istintiva al video mandato in onda dai francesi su Canal +, durante un programma di satira, dove compariva un pizzaiolo che dopo un colpo di tosse faceva finire una sostanza verdastra sulla pizza, con una voce fuori campo che commentava: “Pizza coronavirus, la nuova pizza italiana che farà il giro del mondo”.

«C’è un certo pregiudizio ideologico in alcuni commenti – continua Tarantino -. Io quella foto l’avevo messa sul mio profilo poi è stata condivisa e postata sulla bacheca civica di Samarate dove si è scatenata la polemica. I giudizi sono molto contrastanti e una buona parte ha un tono scherzoso. Però mettere sullo stesso piano il mio post e video fatto dai francesi, dove c’è un pizzaiolo che scatarra sulla pizza, è ingiusto. Quel video è certamente più offensivo e di cattivo gusto rispetto al mio postperché crea un pregiudizio anche sul futuro, mentre Notre Dame è invece un simbolo del passato…».

Il deputato leghista, uno della prima ora, rivendica anche il sentimento nazionalista del nuovo corso del Carroccio. «Ormai su tutti i post di Salvini c’è il tricolore – conclude Tarantino – io non ho fatto altro che reagire a un rappresentazione che denigrava un prodotto italiano».