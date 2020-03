Il sindaco: “Una persona deceduta dopo aver contratto il virus”

Una persona di Sesto Calende è deceduta dopo aver contratto il Coronavirus. Ne dà notizie il sindaco, Giovanni Buzzi, con una lettera indirizzata ai cittadini e pubblicata su Facebook.

È il secondo caso di positività a Sesto, dopo quello dell’ex sindaco Marco Colombo, che oggi ha comunicato un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il primo cittadino sestese ha precisato che la persona, residente a Sesto, era ricoverata in una struttura fuori dal comune, dove era ospitata.

Buzzi, in questi giorni in isolamento volontario, si è poi rivolto ai suoi concittadini raccomandando a tutti di non uscire di casa se non per ragioni di effettiva necessità. Come già fatto dal sindaco di Angera Molgora, anche in questo caso una raccomandazione in particolare è stata rivolta ai più giovani ai quali ha chiesto un atto di responsabilità.

Il testo della lettera