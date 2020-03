Imparare a riconoscere il canto degli uccelli, lezione in Palude

A causa della proroga delle disposizioni istituzionali messe in atto per contenere il COVID – 19, l’Oasi Lipu della Palude Brabbia comunica che le date degli eventi in programma subiranno le seguenti variazioni:

La lezione “Senti come canto” di sabato 7 marzo è rimandata a sabato 14 marzo alle ore 15.00.

La passeggiata con l’ornitologo (“Senti come canto”) di domenica 15 marzo alle ore 8.30 è confermata.