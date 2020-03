In attesa di entrare al supermercato, la fila arriva alla rotonda

Una fila ordinata, con le persone a distanza l’una dall’altra.

La foto scattata questo pomeriggio ritrae l’accesso al supermercato Esselunga di Sesto Calende.

Le persone, in attesa di entrare, hanno aspettato il loro turno prima di poter accedere al supermercato.

Nessun “assalto” come abbiamo visto alcuni giorni fa, ma semplicemente l’effetto delle misure di prevenzione adottate per ridurre le possibilità di contagio e diffusione del virus Covid-19.

L’accesso al punto vendita di Sesto, come in molti altri supermarket della zona, avviene in piccoli gruppi proprio per permettere di effettuare gli acquisti mantenendosi a una distanza di sicurezza.