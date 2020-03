Incendio della Gallazzi, Arpa: “Non rilevati aumenti significativi di inquinanti”

​La squadra emergenze di Arpa Lombardia dipartimento di Varese, attivata nel primo pomeriggio, è operativa sul luogo dell’incendio divampato oggi a Gallarate, all’interno della ditta Tekniplex- Gallazzi di Gallarate. L’incendio è stato causato da una esplosione verificatasi durante interventi manutentivi sugli impianti, con conseguente fuoriuscita di olio che ha preso fuoco coinvolgendo altro materiale, tra cui materiale plastico.

Appena giunti sul posto, i tecnici Arpa hanno effettuato le prime misure con strumentazione portatile nelle immediate vicinanze dell’azienda, non rilevando valori significativi di sostanze inquinanti.

Nel contempo, è intervenuto anche il Gruppo specialistico emissioni dell’Agenzia, che ha provveduto a posizionare campionatore ad alto volume presso una scuola a Cassano Magnago, sottovento all’area di incendio, in modo da valutare e monitorare l’eventuale ricaduta e presenza di inquinanti aeriformi.

Al momento i Vigili del Fuoco stanno tenendo sotto controllo l’incendio, in particolar modo per evitare che possano essere coinvolti altri 16.000 litri di olio stoccato.

L’intervento degli operatori Arpa prosegue con le necessarie attività di verifica in loco.