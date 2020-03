Irca dona 100mila euro e lancia una raccolta fondi in ricordo del dottor Stella

La Irca spa, azienda con sede a Gallarate tra i leader mondiali nella produzione di cioccolato e semilavorati per la pasticceria, promuove una raccolta fondi per l’ospedale di Busto Arsizio contribuendo con 100 mila euro. L’iniziativa è nata in ricordo del Roberto Stella, il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Varese morto a causa del coronavirus. Stella, medico di medicina generale, seguiva anche molte famiglie dei dipendenti della azienda di Gallarate.

I fondi serviranno a comprare ventilatori polmonari e per aumentare i posti della terapia intensiva. L’azienda, prima ancora dell’emanazione del decreto del governo con le misure restrittive sulla mobilità, ha donato a tutti i dipendenti un buono spesa di 30 euro per acquistare prodotti dell’azienda (cioccolato, creme nocciolate e mix per pizza) da utilizzare in famiglia.

Irca ha anche donato una fornitura di dispositivi per la sicurezza individuale come mascherine e guanti al centro per la terza età di via Tasso a Busto Arsizio.

Irca, rientrando nell’elenco dei codici ateco perle aziende produttrici di beni essenziali, insieme a tante attività aggiuntive per salvaguardare la salute dei dipendenti, sta continuando a produrre in modo selettivo, per garantire gli approvvigionamenti alla grande distribuzione organizzata, specialmente prodotti per bakery, e alle industrie alimentari ancora operanti.

Per chiunque volesse donare: Banca intesa filiale di via Milano 24 a Busto Arsizio

Iban: IT13M0306922800100000046073

oppure collegandosi al link www.gofundme.com/f/covid19-ospedale-busto-arsizio