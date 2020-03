La battaglia di Francesco per tornare a respirare

Spettabile Redazione,

sono Lanfranco ho 50 anni, sono varesino e sono ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese per polmonite da Covid dal 9 marzo.

Quando sono arrivato non ero in grado di respirare, stavo malissimo e subito mi hanno ricoverato nel blocco del Pronto Soccorso per poi trasferirmi una volta stabilizzato in Malattie Infettive.

Non ho mai avuto paura anche se sapevo di essere grave: ho al mio fianco medici infermieri e personale ausiliario che lavorano tanto e sanno quel che fanno, mi supportano e incentivano così posso ogni giorno fare un passo avanti…e respirare.

Non conosco i loro visi, sono bardati di maschere e camici. Ma conosco gli occhi di ciascuno di loro, occhi che danno amore, tranquillità, professionalità.

I loro accenti sono di tutto il mondo, sono un tricolore di bei suoni che sventola fiero su di noi. Aiutiamo queste persone nel loro lavoro (dove sta scritto che devono rinunciare alla propria vita,fare doppio turno, rischiare loro stessi di ammalarsi) , rispettando poche regole di igiene e le famigerate ordinanze ..siete sicuri che valga la pena farsi giri inutili per la città per poi finire in ospedale o farvi finire un nostro concittadino e se va bene stare con un casco per respirare, flebo, farmaci sperimentali..

il mio piccolo sogno è tornare presto a casa e mettermi sul mio terrazzo e respirare, guardando il nostro Sacromonte.Grazie per l’attenzione

Lanfranco Scippa