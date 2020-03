La chiesa Evangelica Pentecostale dona mille mascherine a Castellanza

Dopo gli imprenditori e i commercianti cinesi, ora è la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Assemblea di Dio in Italia di Castellanza a donare mille mascherine chirurgiche a disposizione della città di Castellanza. Un nuovo dono gradito che è stato consegnato martedì mattina dal Pastore Silvano Basile Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Assemblea di Dio in Italia di via don Gnocchi a Castellanza.

Il Pastore Silvano Basile ha incontrato in Municipio e consegnato personalmente nelle mani del Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, le mille mascherine chirurgiche che erano state acquistate per i fedeli ma che si è preferito donare al Comue per metterle a disposizione dei cittadini.

«Ringrazio la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Assemblea di Dio in Italia di Castellanza –dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini- per questa testimonianza di vicinanza alla città di Castellanza e l’attenzione che sta dimostrando nei confronti dei nostri concittadini. E’ ‘ennesima dimostrazione che nei momenti di bisogno il cuore dei nostri concittadini è davvero grande».