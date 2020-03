La Cri di Luino e valli, volontari sul campo per aiutare gli anziani

“Vogliamo evitare che i più vulnerabili in questa emergenza escano di casa – spiegano –. I nostro volontari, debitamente protetti e formati, faranno la spesa per gli anziani che ne faranno richiesta». E continuano: «Con anche la collaborazione della Protezione Civile e della Comunità Pastorale Madonna del Carmine daremo un servizio importante in tutta Luino e le sue Valli. Basta chiamare il numero verde “Cri per le persone” 800 065510 e lasciare tutti i dati. Saranno poi chiamati da un nostro volontario che li “adotterà”».

La cabina di regia di Croce Rossa di Luino e Valli ha realizzato una mappatura delle presenze dei nostri volontari sul territorio unita alle forze in campo della Comunità Pastorale e della Protezione Civile: questo aiuterà ad agevolare la risposta al bisogno con il volontario più vicino alla residenza dell’anziano.

“Faremo di tutto per aiutare chi ha più bisogno e chi in questo momento deve restare a casa. E’ uno sforzo straordinario che facciamo come CRI insieme ad altre realtà del territorio. Abbiamo un’organizzazione ben strutturata, elastica e che sa dare risposte con immediatezza. Non è il tempo delle chiacchiere, non possiamo permetterci di perdere tempo, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è il tempo della responsabilità e della gentilezza. Sono certo che nei prossimi giorni potremo trovare tutte le migliorie possibili da condividere anche con le Istituzioni e le altre realtà locali che si stanno attivando per servizi similari. L’obiettivo è quello di unire le forze, ma ora non possiamo aspettare e Croce Rossa è una garanzia per tutti. I nostri anziani hanno bisogno di risposte concrete”.

Il commento di Don Massimiliano per la Comunità Pastorale Madonna del Carmine: “Le parrocchie di Luino e i suoi giovani si mettono volentieri a disposizione della città in questo momento di singolare prova. Consapevoli che il piccolo gesto buono di tutti serve per il bene grande di tutti”. Il commento dalla Protezione Civile di Luino: “Questo è il nostro modo di lavorare, in collaborazione con le altre associazioni, in sinergia con il territorio, senza perdere tempo, ma ponendo la massima attenzione a questo momento di grande difficoltà per la nostra Comunità”.