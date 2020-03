La Futura Volley vuole tre punti anche senza il “fattore San Luigi”

La Futura Volley Giovani torna in campo domenica 8 marzo al Pala San Luigi per affrontare la Geovillage Hermaea Olbia nella quinta giornata della Pool Promozione di Serie A2. Anche questa partita si disputa naturalmente a porte chiuse con inizio alle ore 15:30 e sarà trasmessa in diretta tramite il canale Facebook e YouTube della società bustocca.

Spalti vuoti dunque per le Cocche, che in queste due settimane di stop hanno lavorato a fondo in palestra per limare le sbavature viste a Martignacco dove la squadra di Lucchini ha rimediato una sconfitta al quinto set e di conseguenza un solo punto. La Geovillage Hermaea Olbia, attualmente è all’ultimo posto in classifica e la vittoria per Busto potrebbe significare un avvicinamento alla zona nobile della classifica.

La squadra sarda, guidata da coach Emiliano Giandomenico, ha già saputo mettere in difficoltà Trento e Ravenna e si presenterà a Busto con la voglia di conquistare 3 punti importanti in chiave rilancio. La formazione sarda può contare sulla regia di Francesca Bonciani (ex Urbino e Firenze in A1) e ha a disposizione un potente trio di attaccanti formato da Ilaria Maruotti e Thaynara Emmel Roxo, oltre che dall’opposto Emanuela Fiore. Al centro coach Giandomenico può contare sui centimetri di Sara Angelini e su un vero monumento della pallavolo italiana, Jenny Barazza, alla terza stagione in Sardegna, con un palmares fatto di 3 scudetti, 3 Champions League e 3 Coppe Italia, più 2 Europei e una World Cup conquistati con la maglia della Nazionale.

A presentare la partita, il libero bustocco Valentina Danielli: «La settimana è andata bene, stiamo continuando a lavorare anche se è tutto diverso rispetto al solito: ci siamo adeguate alle normative sanitarie e, nonostante il momento, cerchiamo comunque di rimanere concentrate sulla prossima sfida. Olbia è una squadra ostica da affrontare perché riesce ad alternare bene le giocatrici a disposizione: nelle ultime partite ha dimostrato di non avere una formazione fissa e quindi starà a noi trovare contromisure adatte e mettere in pratica ciò che abbiamo studiato in allenamento. Siamo nella Pool Promozione e non esistono sfide facili: tutti i team ci sono entrati per merito e tutti i team sono tosti, anche noi».

Coach Lucchini è consapevole che quella di Olbia è una formazione da non sottovalutare: «Domenica affronteremo una squadra che nasconde tante insidie: Olbia ha alcune atlete esperte, come Barazza che in A2 fa ancora la differenza, e di sicuro dovremo stare attenti al loro gioco. Sarà una partita difficile e strana, per via delle porte chiuse: sarà determinante la mentalità per affrontare una partita di questo tipo, la squadra che riuscirà ad abituarcisi prima potrà prevalere sull’altra. Come sempre proveremo a mettere in campo quello che sappiamo fare per tenere imbattuto il San Luigi anche in questa particolare occasione».