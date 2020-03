La Lombardia ha abolito il superticket: risparmi sino a 15 euro

È entrata in vigore ieri, primo marzo, l’abolizione del superticket sanitario. La decisione annunciata lo scorso 10 febbraio, di fatto riduce il costo di una prestazione sino a 15 euro.

L’abolizione anticipa di sei mesi il provvedimento deciso dal governo e che entrerà in vigore in tutt’Italia dal settembre prossimo. Per permettere questa misura, la giunta lombarda ha stanziato 54 milioni di euro.



Quanto si risparmierà senza il superticket

Il risparmio dipende dal costo della singola prestazione.

Qualche esempio:

• per una prima visita specialistica prenotata fino al 29 febbraio si pagavano 28,50 euro: dal 1 marzo solo 22,50

• per una visita di controllo 22,40 euro fino al 29 febbraio, dal 1 marzo solo 17,90

• per un ecodoppler 48,30 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo

• per una mammografia 48,30 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo

• per gastroscopia e colonscopia 51 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo

• per ecografia cardiologica o dell’addome 51 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo

• per ecografia ginecologica 40,65 euro fino al 29 febbraio, dal 1 marzo solo 31,65

• per ecografia della mammella 46,80 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo

• per un elettrocardiogramma 14,40 euro fino al 29 marzo, 11,60 euro dal 1 marzo

• per risonanze magnetiche e Tac (Tomografia assiale computerizzata) 51 euro fino al 29 febbraio, 36 euro dal 1 marzo