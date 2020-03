La Lombardia vuole mantenere la chiusura sino a metà aprile

« Stiamo andando benino. Non è, però, ancora tempo di abbassare la guardia». Le anticipazioni fornite dal Presidente Attilio Fontana nella conferenza di metà giornata parlano di una curva che rimane piatta, quindi, senza crescere ma senza, nemmeno, diminuire: « Forse sarà una mia sensazione – ha ammonito Fontana – ma oggi ho visto molte più macchine e persone in giro. Non è ancora il momento».

Fontana era reduce dall’ospedale in Fiera dove questa mattina si è recato in visita Monsignor Delpini: « Ha benedetto il luogo e tutte le maestranze presenti – ha commentato il presidente lombardo – e ha ricordato la laboriosità, l’ingegno e la voglia di reagire dei lombardi».

Per l’arrivo del primo paziente è questione di giorni: le cellule sono completate e si dovrà procedere alla santificazione degli ambienti. Anche a livello di personale, c’è già un gruppo di medici, infermieri, oss individuato che gestiranno i nuovi spazi di concerto con il Policlinico a cui questo presidio è stato assegnato.

Quanto dureranno ancora le misure? Per il Presidente si dovrà reggere almeno fino a dopo la metà di aprile: « Stiamo valutando con le altre regioni le proposte da sottoporre al Governo in vista del rinnovo del provvedimento. Come regione, ora possiamo prevedere con ordinanza misure restrittive, che il Governo potrà, entro 24 ore, accettare o annullare. Noi siamo per il mantenimento del rigore ancora per le prossime settimane».

Anche per le attività produttive?

« Questa è competenza dello Stato»