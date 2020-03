La messa di domenica sarà trasmessa online dal battistero della Collegiata

(Dettaglio da una foto di Franco Canziani) – Il battistero di Castiglione Olona, famoso per gli affreschi di Masolino da Panicale, è un vero “Luogo del cuore”, come decretato pochi anni fa anche dal famoso concorso del Fai, visitato ogni anno da migliaia di persone.

Domenica 8 marzo, seconda di quaresima, questo ambiente sacro tornerà in via eccezionale alla sua funzione liturgica, prima della consueta apertura al pubblico.

E’ infatti questo scrigno di storia e arte, il luogo scelto dall’arciprete Ambrogio Cortesi, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, per celebrare l’Eucaristia festiva senza popolo, ma con la trasmissione in diretta, e in differita, sui canali Facebook e Instagram del Museo della Collegiata dell’Oratorio San Luigi.

«Insieme alla giunta del consiglio pastorale, ho programmato di celebrare la Santa Messa pro populo della domenica, ma in forma privata, alle 9 nel battistero della Collegiata, forse l’ambiente più intimo e carico di suggestioni per tutti i castiglionesi – spiega don Ambrogio – Spero che la celebrazione possa dare ispirazione e consolazione a molte persone in questo momento difficile, e farci sentire uniti di fronte alle avversità del tempo presente».

La messa verrà celebrata a porte chiuse, solo con il sostegno e il supporto tecnico dei componenti della giunta del consiglio pastorale, che aiuteranno don Ambrogio a trasmettere in diretta la celebrazione. Alla messa si potrà assistere in diretta a partire dalle 9, collegandosi alle pagine social del Museo della Collegiata e dell’oratorio di Castiglione Olona.