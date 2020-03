La MV Agusta non brilla negli ultimi test; la Moto2 gareggerà in Qatar

Niente MotoGP in Qatar per via dell’emergenza coronavirus, ma gara salva per le altre due categorie che compongono il Motomondiale, la Moto2 e la Moto3. L’esordio delle MV Agusta F2 nella competizione iridata è quindi confermata, visto che piloti, tecnici e strutture dei team che partecipano alle due serie si trovano già a Losail dove hanno affrontato nel fine settimana gli ultimi test ufficiali del percampionato.

Simone Corsi e Stefano Manzi, i due piloti dotati delle moto varesine messe in pista dal team Forward Racing, saranno quindi regolarmente sulla griglia di partenza domenica 8 marzo, seppure con qualche incognita per quanto riguarda le prestazioni visto che le prove di questi giorni non hanno regalato particolari gioie alla scuderia diretta dalla team manager tedesca Milena Koerner.

In una sola delle 9 sessioni di lavoro svolte a Losail, infatti, un alfiere del team Forward è entrato tra i primi 15 classificati (prendiamo come riferimento le posizioni che, in gara, portano punti buoni per la classifica): si tratta di Simone Corsi che nella settima “frazione” dei test è salito al quinto posto anche se quasi a mezzo secondo del leader di turno Jorge Navarro. In quella occasione, il pilota romano ha fatto segnare il miglior tempo assoluto di una MV nel weekend fermando il cronometro sul 1.59.7, che però lo pone solo al 22° posto della graduatoria comparata di tutte le manche. Manzi, che era caduto a Jerez, ha colto come miglior risultato 1.59.9 e ha come miglior posizionamento un 17° posto nella 4a sessione.

Insomma, niente che possa illudere a pochi giorni dal via del Mondiale, anche se è giusto andare cauti con i giudizi: i test servono – anzitutto – a testare i materiali e non bisogna escludere che sia stato questo il primo obiettivo dei tecnici delle moto della Schiranna. Inoltre le distanze tra i vari piloti non sono state particolarmente marcate: solo 6 quelli scesi al di sotto dell’1.58 con lo spagnolo Jorge Navarro che è stato il migliore in ben quattro sessioni a bordo della sua Speed Up. Non va infine dimenticato che il Qatar anche lo scorso anno non ha regalato soddisfazioni ai colori varesini con i due piloti (Manzi e Aegerter) che non andarono mai – né in prova né in gara – sotto ai 2′ a giro. Il verdetto, come sempre, lo darà la pista: venerdì 6 prenderanno il via le prove libere, sabato spazio alle qualifiche, domenica il GP.