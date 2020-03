La notizia che gira su Whatsapp sulla chiusura delle scuole fino ad aprile è falsa

Il messaggio ha cominciato a correre attraverso Whatsapp tanto che anche il Governo ha dovuto smentirla ufficialmente: “Non corrisponde al vero la notizia della chiusura fino al 5 aprile prossimo di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata sul sito istituzionale www.interno.gov.it”.

La disposizione sulla chiusura delle scuole in Italia è stata emanata e resterà in vigore fino al 15 marzo. La norma è contenuta in un primo pacchetto di disposizioni emanate dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Attualmente le uniche disposizioni si trovano proprio nel decreto governativo e valgono per tutto il territorio nazionale. Per la Lombardia, invece, tali disposizioni si sommano a quelle previste dal decreto precedente.