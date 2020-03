La pizzeria offre la cena agli infermieri del pronto soccorso

In casi normali si direbbe che è semplice pizza ma nel mezzo dell’emergenza sanitaria più grave nella storia moderna del nostro paese gesti come questo rappresentano qualcosa in più.

Dopo il gesto di Pizzium, che ha donato delle pizze a mezzogiorno di lunedì ai medici e agli infermieri del pronto soccorso di Varese, un altro locale ha deciso di seguire l’esempio: La Paranza di Varese ha inviato un buon numero di pizze di vari tipi ai reparti di pronto soccorso e pneumologia, per alleviare il lavoro di medici e infermieri sotto pressione in questo periodo di emergenza nazionale.