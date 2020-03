La Pro Patria blinda il suo direttore: rinnovo biennale per Turotti

La Pro Patria rinnova il contratto al direttore sportivo Sandro Turutti per altri due anni.

Una firma che va ben oltre la conferma di un elemento della dirigenza. In questi anni in biancoblu, il direttore sportivo biellese ha impresso la propria impronta alla squadra ma anche e soprattutto alla società, supportando quotidianamente la presidente Patrizia Testa e svolgendo un compito ancora più importante del “semplice” ds.

In più di una occasione la stessa presidente ha detto che non avrebbe proseguito senza l’apporto in società di Sandro Turotti, ecco perché questo rinnovo biennale assume connotazioni molto importanti per il futuro di tutto l’ambiente biancoblu e per il prosieguo del lavoro che in questi anni stanno svolgendo in via Ca’ Bianca.