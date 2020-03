La proposta bipartisan: “Studenti di Medicina dell’Insubria in aiuto per effettuare indagini epidemiologiche”

La proposta è «Coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni di Medicina dell’Università dell’Insubria per eseguire indagini epidemiologiche, così da fermare la diffusione del Covid-19».

Ma la cosa più interessante è che a farla sono due consiglieri regionali di partiti profondamente diversi, uno in maggioranza e uno in minoranza: Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, e Samuele Astuti (PD), Consigliere regionale e membro della Commissione Sanità.

I due hanno avanzato insieme la proposta al Dg dell’Ats Insubria e al Rettore dell’Ateneo. L’Ats ha già dato riscontro positivo. «Siamo fiduciosi che possa arrivare l’adesione anche dall’Università» commentano Monti e Astuti.

«Il progetto prevede di potenziare l’efficacia delle indagini epidemiologiche, nel momento in cui vengono individuati pazienti positivi, ricostruendo più velocemente la mappa del possibile contagio e quindi la possibile diffusione del virus – spiegano i Consiglieri regionali, che tengono a sottolineare che – Gli studenti di Medicina che verrebbero coinvolti lavorerebbero assolutamente da casa, via telefonica, senza quindi aumentare i rischi per la propria salute».

«L’efficienza della sanità lombarda e nello specifico le eccellenze varesine – ha commentato Monti – dimostrano di saper affrontare le emergenze ricorrendo a tutte le risorse in campo, in modo da tutelare nella maniera più efficacia la salute dei cittadini».

«La battaglia si combatte sia negli ospedali sia sul territorio – sottolinea Astuti – questo progetto permette di essere più rapidi nel raggiungere i possibili vettori del contagio e dargli le opportune indicazioni».