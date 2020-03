La protezione civile consegnerà mascherine a domicilio

Dopo aver emanato un’ordinanza che obbliga all’utilizzo di mascherine per uscire di casa, l’amministrazione angerese, guidata dal sindaco Alessandro Paladini Molgora, provvederà alla consegna gratuita delle mascherine sanificabili.

Grazie all’impegno dei volontari della protezione civile angerese la consegna avverrà direttamente a domicilio e, al fine di contrastare il contagio, per ogni famiglia verrà distribuita una sola mascherina. L’ordinanza di Molgora impone infatti l’obbligo di scegliere una singola persona per nucleo famigliare incaricata di uscire di casa per le eventuali esigenze, a eccezione di quelle lavorative o d’emergenza sanitaria.

«Per le persone sprovviste di mascherina – ricorda l’avviso ufficiale del comune angerese – è necessario prenotare chiamando la protezione civile al numero 340/0699792, oppure inviando una e-mail a procivangera@gmail.com».