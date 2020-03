La richiesta al Governo: “Chiudere tutto tranne i servizi essenziali”

«È il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso, tranne i servizi essenziali, per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza».

È un messaggio esplicito quello che Regione Lombardia manda al Governo dopo l’incontro che il Governatore Fontana ha avuto con i sindaci. Un messaggio in continuità con quanto si era cominciato ad anticipare fin dal mattino: “Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus – aveva dichiarato in un’intervista l’assessore al welfare Giulio Gallera -, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia”