La Sette Laghi chiude gli ambulatori odontoiatrici e l’accesso all’Urp

L’Asst Sette Laghi comunica che sono state sospese le attività di Odontoiatria nelle seguenti sedi:

• Ambulatorio di Gazzada

• Ambulatorio di Gavirate

• Ambulatorio di Arcisate

• Ambulatorio dell’Ospedale di Luino

• Ambulatorio dell’Ospedale di Tradate.

Da oggi, inoltre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico chiude all’accesso diretto dei cittadini. Continuerà però ad essere al servizio di chi ha bisogno di informazioni e chiarimenti sia all’indirizzo mail urp@asst-settelaghi.it, sia al numero telefonico 0332 278 539, e non solo nel solito orario, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ma anche tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00. Un piccolo gesto per dire che ci siamo, nonostante le difficoltà e nel pieno rispetto delle regole.

Confermato l’accesso telefonico anche per l’URP di Tradate: lunedì, mercoledì e venerdì al n° 0331-817446, dalle 9.00 alle 13.00.