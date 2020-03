La Svizzera chiude alcuni valichi per monitorare i flussi dei frontalieri

Da lunedì al confine con l’Italia, è in atto un monitoraggio per far rispettare il decreto italiano.

Verifiche nei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni. Il monitoraggio riguarda le persone cioè italiani che arrivano e sono controllati sulla base del rischio.

Ci sono 83 posti di controllo. Se i viaggi non sono per motivi professionali, le persone sono invitate a tornare in Italia.

Per attuare il monitoraggio si è deciso di chiudere 9 posti di confine con Italia per incanalare traffico e monitorare: Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone e Indemini. La misura è in vigore da subito.

Non si tratta di chiusura confini ma misura tecnica per monitorare traffico.

Attualmente si sa che resteranno aperte H24 i soli valichi di LAVENA PONTE TRESA e FORNASETTE.

I casi di contagio sono aumentati sono notevolmente: oggi 159 casi in più. Ci sono 645 positivi totale di cui 32 in attesa di conferma. Tre i morti e circa 8000 casi in via di chiarimento.

Solo tre i cantoni senza casi, in Ticino la maggior parte circa 120 casi e Canton Ginevra