La tv tedesca sul Verbano per un servizio sul Covid-19

Le parole, i consigli e gli appelli del sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora riguardo il Covid-19 arrivano in Germania dove il canale Das Erste, prima rete televisiva pubblica tedesca, ha voluto realizzare due servizi sulla vita nelle cittadine lombarde ai tempi del coronavirus.

Il reporter Micheal Kadereit ha infatti intervistato per il programma Brisant il primo cittadino di Angera, il quale, in qualità di medico e sindaco, ha lanciato un l’appello agli altri Paesi europei di non aspettare a prendere le contromisure al virus.

«Nell’intervista a das Erste – commenta Molgora -, ho ammonito non solo la Germania ma tutti i paesi a non sottovalutare questo fenomeno subdolo che va preso di petto, con misure drastiche. È l’unico sistema. Anche il resto dell’Europa deve immediatamente adottare le giuste precauzioni. Prima verranno prese da tutti, primi i risultati saranno buoni. La dimostrazione è l’esempio di Codogno e del lodigiano dove adesso la curva dell’infettività è molto bassa».

Proprio come fatto negli scorsi giorni attraverso diverse “dirette facebook” trasmesse dalla pagina del comune di Angera, Molgora ha ribadito all’inviato tedesco l’importanza delle diverse precauzioni pratiche da seguire per evitare la diffusione del virus che sta dilagando in tutto il mondo.

«E’ il contatto tra persone a portare il virus – ha dichiarato Molgora a Das Erste-. Per questo è di fondamentale importanza restare a casa e avere così una ricaduta già in una ventina di giorni».

Le parole e i consigli del sindaco hanno dunque raggiunto l’intera Germania dove da Berlino arrivano in risposta messaggi di apprezzamento e solidarietà, come quello del dottor Thomas Dietz il quale ha voluto anch’egli sottolineare come restare in casa sia la migliore se non l’unica soluzione possibile contro il COVID-19. E così, in un momento particolarmente delicato, il famoso proverbio tedesco “abwarten und tee drinken”, letteralmente “aspettare e bersi un tè”, diventa anche un saggio consiglio da seguire per preservare la propria salute ed evitare il contagio.

Il servizio