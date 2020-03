La Varesina Emergenza, donate le prime 1000 mascherine all’Ospedale Del Ponte

Una bella iniziativa portata avanti da diversi amici, non solo di Varese ma anche della vicina Cantù o della più lontana Roma, è andata a buon fine: donate le prime 1000 mascherine all’Ospedale Pediatrico Del Ponte consegnate tramite l’associazione “La Varesina Emergenza”.

“Quelli della mascherina”, è il nome di battesimo della chat WhatsApp nata per sdrammatizzare il momento, ma con un nobile fine, ringrazia tutti i suoi sostenitori ma in particolar modo, abbraccia virtualmente tutto il personale medico, paramedico e i anche tutti i volontari impegnati in questo difficile momento.