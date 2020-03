La vita dei senzatetto varesini ai tempi dell’emergenza

Non era noto a nessuno degli operatori che si occupano normalmente dei senzatetto a Varese, ne alle forze dell’ordine il senzatetto trovato morto vicino all’ospedale nelle prime ore di oggi, 12 marzo 2020.

Non faceva parte quindi di quella “rete dell’assistenza” che si prende cura dei senzatetto abituali e che sta continuando a operare con sempre più grandi fatiche in questa strana quotidianità nei giorni dell’emergenza.

«Noi abbiamo sempre tenuto aperto anche se a orario ridotto – conferma Maria Rosa Sabella, del centro diurno “Il Viandante” – li abbiamo tenuti li, un po’, li abbiamo fatti lavare, gli abbiamo insegnato cosa fare per rimanere in sicurezza. Con le ultime restrizioni siamo aperti solo al mattino, anche perchè non tutti i volontari se la sono sentita di proseguire a diretto contatto con loro: spesso perchè si sentivano loro dei potenziali “portatori sani” di malattie che loro non sarebbero stati in grado di curare, e magari si sono limitati a fare la spesa. Io invece sono li tutti i giorni e i ragazzi sanno che possono provare a bussare se hanno bisogno di farsi la barba, lavarsi, bere qualcosa di caldo».

Un servizio, che si rende utile anche alla autorità sanitarie: «Negli ultimi giorni teniamo il monitoraggio di tutti: controlliamo il loro stato di salute e conserviamo i loro telefoni cellulari, cosi che se si dovesse ammalare qualcuno possiamo avvertire anche gli altri. Però c’è da dire che stanno tutti bene al momento: non hanno alcun segno di malattie di raffreddamento o altri».

Le persone che passano durante il giorno dal Viandante sono poco meno di 50: «Tutti molto collaborativi – tiene a sottolineare Maria Rosa – Hanno perfettamente capito la situazione, si tengono alla giusta distanza spontaneamente, approfittano della sosta da noi per lavarsi. Sono però stanchissimi, perchè non sanno piu dove andare e diventa per loro sempre piu difficile».

Per i volontari invece: «La parte più difficile ora è l’approvvigionamento di qualcosa da mangiare: qualcuno ha sospeso il servizio con noi, qualche altro ci ha dato nuove disponibilità, di sicuro non arriva più niente di caldo. Si tira avanti».

All’incirca 50 sono anche quelli che passano dalla Mensa della Brunella – in realtà qui sono un po’ di più, intorno ai 60/70 – per il pranzo, che non si consuma più nei locali: «Alla Brunella, per ragioni di sicurezza, siamo stati un po’ “radicali”: le persone arrivano, ricevono un sacchetto e se ne vanno consumandolo altrove. Per evitare le file e quindi gli assembramenti di persone troppo vicine tra loro abbiamo anche allungato i tempi di distribuzione per non creare file – spiega Don Marco Casale – diverso il discorso dell’emporio solidale e della farmacia, che vedono meno utenti – tra i 30 e i 40 – ma anche una tipologia di persone diverse: sono famiglie in difficoltà economica, ma che una casa ce l’hanno».

Una situazione analoga è quella che vivono le famiglie assistite dall’associazione Banco Non solo pane: «Il nostro problema è che avevamo il parco macchine quotidiano fatto fondamentalmente di pensionati – spiega Andrea Benzoni, Presidente dell’Associazione – Ho dovuto lasciare a casa tutti loro. I volontari fortunatamente sono tanti e ci stiamo riorganizzando. Andiamo un po’ a braccio, come tutti in questa emergenza: il Banco come sede è chiuso, ma facciamo monitoraggio telefonico delle famiglie, raccogliendo le esigenze urgenti, e stiamo organizzando modalità di consegna che, in accordo con le autorità ci permetta di far muovere i volontari. Si vive un po’ piu alla giornata, ma stiamo all’erta. Con le famiglie che assistiamo innanzitutto ci premuriamo di star loro vicino, prima ancora di portare il pacco. O magari li chiamiamo per ricordare loro cosa devono fare: è importante anche questo. Per le associazioni che aiutavamo, non possiamo p offrire continuità: ma la nostra segreteria telefonica, per esigenze particolari, è aperta sempre»

«Noi in questi giorni ci siamo fermati con le consegne di alimenti. Anch’io del resto ho sospeso la mia attività in questi giorni ed abito ad Azzate. Perciò sono blindata qui – Spiega Maura Aimini, dell’associazione “Un cuore con le ali” – Ho avuto però molte richieste d’aiuto, perchè ci sono difficoltà. E provo a rilanciarle da qui, visto che stiamo parlando di persone particolarmente esposte».

«La situazione è estremamente complicata – ammette l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – Diventa sempre più problematico gestire le emergenze che già ci sono, aggravate da questo quotidiano eccezionale. Alle normali problematiche si aggiunge tutto il resto, e bisogna fare conto delle presenze limitate degli uffici e dei volontari a riposo. Si lavora tanto, per chi c’è».

In un momento come questo, secondo l’assessore: «Bisogna avere le precauzioni del caso ma bisogna anche essere razionali – sottolinea – a tutto c’è una soluzione ma ci vuole il tempo per trovarla, anche in base alle priorità. E’ necessario, in questo momento, mantenere calma e pazienza, non farsi prendere dall’emotività e non dare retta ai falsi profeti di sventura».