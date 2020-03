L’aiuto di Pornhub contro il coronavirus: “Account premium gratis e doniamo i nostri profitti”

Nella lotta al coronavirus in Italia scende in campo anche uno dei siti porno più famosi del mondo. Pornhub ha infatti deciso di aiutare il nostro Paese sia economicamente che con un’iniziativa per spingere le persone a rimanere a casa.

L’azienda comunica infatti la decisione di “donare la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante questa emergenza”. Ma le iniziative non finiscono qui e “per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito”.

Un messaggio che Pornhub sta diffondendo su tutto il sito con una scritta tricolore e un messaggio inequivocabile: “Forza Italia, we love you”.

